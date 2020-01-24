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«Любасик, мы будем богаты». Почему «мужик, который придумал, чем бы заняться его бабе» - это беда

24.01.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У нас новый колумнист: остроумная, смешная и длинноногая украинка Евгения Плихина, автор Telegram-канала «Плихина и набор слов». Там вы можете читать рассказы Евгении «о веселом и грустном, о добром и глупом, о лиричном и колбасе», когда захотите, а у нас — еженедельно. В прошлой колонке Евгения рассказала, как проверить любовь морозилкой, ну а сегодня поговорим о таком стихийном бедствии, как предприимчивый мужчина.

— В мире есть много опасных явлений. Например вирусы, стихийные бедствия, медведица, защищающая своих детенышей, и мужчина, который, лежа на диване, что-то придумал. Последнее, конечно, вдвойне губительно, ведь горизонтальные идеологи очень уверены в себе и настойчивы. Как павлины в брачный период.

Вот лежит он, никого не трогает, смотрит сводку новостей про Макрона и спаривание сухопутных черепах — и тут озарение. Ему срочно нужно купить зеленую шубу, завести тигра, заняться фотографией, заменить все окна в доме или переехать в Таиланд.

— Любасик! — орет такой творец, и у Любасика на спине начинает выступать испарина, ведь она знает этот вдохновленный тон. — Я все придумал!

Изображение: vk.com/dzenpub

Дальше он полтора часа, не вставая с дивана и расширяясь в плечах, открывает свой гений жене и гордо финиширует всегда одной и той же фразой: «Ну что? Как тебе план? Ты со мной?».

Любасику, как правило, план отвратителен. Она — с работы, хочет суп и помолчать, а не «свергать империю Apple, ведь мы будем выпускать рации для белок!». К тому же она не первый год в этом бизнесе и знает, что все это значит. А значит это лишь одно: мужик придумал, чем бы заняться его бабе.

Кроме работы, приготовления еды, стирки и прочей городско-хозяйственной деятельности, разумеется.


Автор иллюстрации: Линор Горалик / Источник: facebook.com/ZayatsPts

Однажды она уже повелась на уговоры этого предпринимателя и продала свои серьги, чтобы купить грузовик арбузов и «толкнуть их втридорога». Сама искала поставщиков, сама у весов и стояла. Не пошло. Все лето они дома эти арбузы и ели: с хлебом, с медом, со слезами на глазах, с соседями и даже с брынзой. С тех пор ее тошнит от всех тыквенных и фразы «я все придумал!». Но горизонтальные креативщики наступательны.


Скриншот из материала о ведических женах

— Продадим кровать и поставим на ее месте вольер для енота, — декламирует мужчина. — Я заведу ему инстаграм — и попрет! Енотиков же все обожают, подписчики будут пачками сыпаться, делать даже ничего не надо. Потом станем рекламу в профиле продавать. Сначала собачьего корма, всякой ерунды для домашних животных, ну а в конце разрастемся, будем уже на Audi нос воротить. Но для начала нужно, чтобы ты съездила на птичий рынок и подобрала нам там славного малыша. Только выбирай покладистого, чтобы не сожрал наш интернетный шнур и ботинки. Назовем его Мордоворот. Енот Мордоворот, смешно, правда? Ну что? Ты со мной?

Идея с енотом живет полтора суток, потом случается скандал, обида, показательный сон жопка к жопке, затишье и спокойствие. Около месяца диванный созидатель молчит.


Источник: author. today/post

Он забыл про свой стартап. Он сыт, умиротворен и вычесан, как домашний кот. Но потом хищные инстинкты вылезают, и мужчина опять выдумывает невероятное:

«Землю в Северном Забольте нужно купить и собачку, лучше двух. Детей на карате отдать, а тещу — в Израиль. Стену между гостиной и кухней развалить. В криптовалюту вложиться, открыть свой ресторанчик с сосисками и квасом, взять кредит, пойти в поход. Слетать на Луну, свергнуть царя, купить Бэтмобиль. Сделаешь?».

И когда женские нервы не выдерживают, и она, закинув руки на макушку, начинает кричать: «Ну почемуууу? Почему я?!», ее мужчина переворачивается на незатекший бок и говорит:

— Тренеры не играют. Ты со мной?


Изображение: facebook.com/leprumus

Женщине, которая ежедневно противостоит теоретику в семейках, не страшны потопы и медведи. Она боится только одного: прийти однажды с работы и увидеть, что ее муж начал сдирать обои. Ведь клеить новые — ей. Любасику.

 
Теги: Новости
 
 
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У нас новый колумнист: остроумная, смешная и длинноногая украинка Евгения Плихина, автор Telegram-канала «Плихина и набор слов». Там вы можете читать рассказы Евгении...
 
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