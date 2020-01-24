Экс-первая ракетка мира закончила карьеру поражением

Источник материала: Tut.by

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки объявила о завершении карьеры, сообщается на сайте Australian Open.



Фото: Reuters

В пятницу Возняцки в третьем круге первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» проиграла Онс Жабер из Туниса — 5:7, 6:3, 5:7. Для 29-летней датчанки это был последний матч в карьере.

В декабре 2019 года теннисистка заявляла, что турнир в Австралии станет для нее последним. Тогда она объясняла свой уход не лучшим состоянием здоровья.

В своей речи на корте после матча теннисистка подтвердила завершение карьеры и поблагодарила своих близких за поддержку. «Я благодарю болельщиков, которые отлично поддерживают нас. Особенно хочу благодарить своего отца, который тренировал меня. Извините, что я сейчас плачу. Я действительно счастлива», — заявила она.