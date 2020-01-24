В Минске готовятся к международной книжной ярмарке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск готовится к открытию 27-й Международной книжной выставки. Она начнется 5 февраля. В выставочном центре «БелЭкспо» оформят три сотни стендов. Наряду с республиканскими издателями будут также участники из-за рубежа, в том числе из США. В качестве почетного гостя пригласили Россию, сообщает «МИР 24».

«У нас будут новые подходы в организации дней выставки, мероприятий на выставке, будет авторский день, следующий за открытием. Соберем ярких авторов, которые продемонстрируют думающие книги», – отметил заместитель министра информации республики Игорь Бузовский. Мероприятия будут проходить не только в выставочном комплексе, но и в книжных магазинах, библиотеках, музеях. Ярмарка продлится до 9 февраля.