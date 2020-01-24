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«Руки вверх!» снова раскачают «Минск-Арену»

24.01.2020 10:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Однажды покорив сцену, российский певец и музыкант Сергей Жуков продолжает собирать аншлаги и удивлять своих фанатов на сцене. «Руки вверх!» снова взорвет танцпол «Минск-Арены» 31 октября 2020 года. Приходите, пойте и танцуйте под зажигательные хиты 90-х. Билеты на концерт уже в продаже.


Фото предоставлено организаторами

Тексты группы «Руки вверх!» знают все. Даже те, кто не записывался в ряды фанатов, без труда продолжат фразы из их песен. «Забирай меня скорей» — «Увози за сто морей», «Потому что есть Алешка у тебя» — «О Лешке ты вздыхаешь зря», «Крошка моя, я по тебе скучаю» — «Я от тебя письма не получаю». Это как пароль на вход в клуб, в котором всегда узнаешь своих.

Почти 20 лет назад мы до бесконечности заслушивали песни: «Малыш», «Студент» и «Чужие губы». Сегодня эфиры радиостанций и музыкальные чарты штурмуют не менее чувственные, но более зрелые «Пока мы были молодыми», «Забери ключи», «Он меня целует», «К черту эту гордость». Проверенные временем, а также новые хиты «Руки Вверх!» гремят в ночных клубах, доносятся из динамиков автомобилей и звучат на заставках мобильных телефонов. Группа так же, как и много лет назад собирает стадионы и ставит новые точки на гастрольных картах.


Фото: TUT.BY

Те самые девчонки, которым «18 мне уже» было, когда Сергей Жуков спел свой первый хит, теперь приводят на концерты собственных дочерей, ведь любить и слушать эти композиции не стыдно даже подросткам. Ценности, о которых он поет, актуальны и сейчас, а самое главное — близки и дороги ему самому: звездная лав-стори исполнителя и его жены, красавицы Регины Бурд, длится вот уже 13 лет.

Основатели коллектива Сергей Жуков и Алексей Потехин проработали вместе около 11 лет. Ребята создали образ «парней из соседнего подъезда», который выгодно отличал их от копирующих друг друга секс-символов 90-х и 2000-х. Но ничто не вечно под луной. В какой-то момент взгляды парней на то, какой продукт нужен слушателям, разошлись. И в 2005 году их прощальным совместным творчеством стал альбом с эпатажным названием Fuckin' Rock’n’Roll. С 2006 года Сергей Жуков стал выступать сольно при поддержке шоу-балета Street Jazz.

Последние два года стали для артиста очень продуктивными. «Руки Вверх!» стали лидерами музыкального портала TopHit по итогам 2019 года, набрав 2 891 133 эфиров и обогнав многих популярных артистов. Также первое место занял ремикс на всеми известный хит группы «Полечу за тобою», которую в конце 2019 года Сергей Жуков записал вместе с Artik & Asti. Эта композиция, по данным TopHit набрала практически одинаковое количество эфиров.

Год только начался, а группа «Руки Вверх!» уже радует своих поклонников премьерой новой песни «Укради меня». Сергей Жуков пообещал, что в 2020 году группа выйдет на новый уровень. Трек стал долгожданным для поклонников, судя по количеству просмотров тизера в социальных сетях. Награда «Золотой граммофон» за песню «Плачешь в темноте», два новых клипа на песни «К черту эту гордость» и «Танцы», дуэт с молодой питерской рейв-группой Little Big под названием «Слэмятся пацаны» — вот далеко не полный список его музыкальных достижений за последнее время.

В Минск Сергей Жуков везет не только свежие композиции, но и любимые хиты прошлых лет. И хотя он говорит, что «нужно вовремя уходить со сцены и иногда давать концерты», можно смело прогнозировать: «Руки Вверх!» опустят руки еще очень нескоро.

Когда: 31 октября 2020 года

Где:

Сколько: от 35 до 130 рублей

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Однажды покорив сцену, российский певец и музыкант Сергей Жуков продолжает собирать аншлаги и удивлять своих фанатов на сцене. «Руки вверх!» снова взорвет танцпол...
 
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