Источник материала: Виртуальный Брест

В репертуар Брестского академического театра драмы после длительного перерыва вернулся спектакль "Старший сын" в постановке главного режиссера Тимофея Ильевского, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора БАТД по информации и организации зрителя Екатерина Казберович.





Постановку в обновленном составе показали вечером 23 января. Одну из главных ролей в спектакле - Нину - сыграла молодая артистка театра Екатерина Яцкавец. Роль отца семейства Сарафановых, как и прежде, осталась за ведущим мастером сцены Сергеем Петкевичем. Среди новых лиц, введенных в спектакль, артистки Татьяна Василькова и Ольга Жук.

Премьера лирической комедии в стиле ретро по одной из самых известных пьес Александра Вампилова в Брестском академическим театре драмы состоялась в ноябре 2016 года. В течение трех лет спектакль не сходил со сцены, за это время его сыграли более 40 раз. В связи с изменениями в актерском составе показы более чем на год были приостановлены. Теперь "Старший сын" будет регулярно появляться в афише театра. Кроме того, 4 февраля спектакль планируется показать в Малорите на сцене районного Дома культуры.

"В свое время мы показывали "Старшего сына" в Пинске, Жабинке, Кобрине, Пружанах. Постановка достаточно мобильная и может легко вписаться в условия практически любого ДК. Поэтому, думаю, будем и впредь организовывать выездные спектакли", - отметила Екатерина Казберович.

Из февральской афиши театра она также выделила несколько программ. Необычная постановка для детей и родителей - симфоническая сказка "Спящая красавица" - запланирована к показу 8 февраля. В ней примут участие артистка Янина Малинчик и художник песочной анимации Тамара Обысова. Сказка Шарля Перро прозвучит со сцены в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением Александра Кувшинникова, который исполнит музыку из одноименного балета Петра Чайковского.

Еще одна концертная программа ждет слушателей 18 февраля. Состоится вечер по случаю 20-летия творческой деятельности солистки Большого театра оперы и балета заслуженной артистки Беларуси Елены Сало. Она исполнит известные публике музыкальные произведения в сопровождении симфонического оркестра БАТД под управлением Александра Сосновского.