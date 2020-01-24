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Лукашенко: не хочу быть последним президентом Беларуси

24.01.2020 13:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко: не хочу быть последним президентом Беларуси
БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает незыблемость суверенитета и независимости Беларуси. Соответствующие заявление глава государства сделал сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"В переговорах с Президентом (России. - Прим. БЕЛТА) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", - отметил белорусский лидер.

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - заметил глава государства.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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БЕЛТА Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает незыблемость суверенитета и независимости Беларуси....
 
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