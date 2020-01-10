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Пассажиры успели выбежать из горящего под Солигорском автобуса. ФОТОФАКТ.
24.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 января 2020 12:46 3291
Пассажиры успели выбежать из горящего под Солигорском автобуса. ФОТОФАКТ.
В Солигорском районе горел автобус: понадобилась помощь спасателей,
9 января спасателям поступило сообщение о загорании автобуса возле деревни Кулаки Солигорского района. Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС установили, что происходит горение в моторном отсеке.
Пассажиры покинули автобус самостоятельно. До прибытия спасателей потушить загорание с помощью огнетушителя пытался водитель автобуса. Ликвидировали загорание спасатели.
Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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10 января 2020 12:46 3291 Пассажиры успели выбежать из горящего под...
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