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Пассажиры успели выбежать из горящего под Солигорском автобуса. ФОТОФАКТ.

24.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 января 2020 12:46 3291

Пассажиры успели выбежать из горящего под Солигорском автобуса. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЛЫН.BY

В Солигорском районе горел автобус: понадобилась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пассажиры успели выбежать из горящего под Солигорском автобуса. ФОТОФАКТ.

9 января спасателям поступило сообщение о загорании автобуса возле деревни Кулаки Солигорского района. Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС установили, что происходит горение в моторном отсеке.

Пассажиры успели выбежать из горящего под Солигорском автобуса. ФОТОФАКТ.
Пассажиры успели выбежать из горящего под Солигорском автобуса. ФОТОФАКТ.

Пассажиры покинули автобус самостоятельно. До прибытия спасателей потушить загорание с помощью огнетушителя пытался водитель автобуса. Ликвидировали загорание спасатели.

Пассажиры успели выбежать из горящего под Солигорском автобуса. ФОТОФАКТ.

Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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10 января 2020 12:46 3291 Пассажиры успели выбежать из горящего под...
 
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