Пауки, блюз и Рождественский бал. Куда сходить в выходные в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Погода Гомеле в выходные">совсем не радует, и сложно не киснуть, глядя на все эти лужи. Чтобы этого не произошло, мы нашли для вас три лучших события этих выходных в Гомеле. Выбирайте — концерт, выставка или бал?

Магия блюза





Где: бар «Квартирник», Билецкий спуск, 1 Когда: 24 января в 21.00 Сколько: 7 рублей

Уже сегодня гомельчан порадует группа из Минска EIGHTandOUT. Музыканты играют интерпретации известных и забытых песен Howlin Wolf, John Lee Hooker, Rolling Stones и других.

Мир пауков





Где: Картинная галерея Г. Ващенко, пр. Ленина, 43 Когда: выходные с 11.00 до 19.00 Сколько: 3−5 рублей

На выставке «Удивительный мир пауков» представлены живые экспонаты. Здесь временно обоснуется такое количество различных видов пауков — от карликовых до гигантов — что некоторым может стать не по себе.

Рождественский бал



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Где: ул. Ирининская, 16 Когда: 25 января в 17.00 Сколько: вход по пригласительным билетам

Программа бала включает два танцевальных отделения, в антрактах участников ожидают фуршет, игры, фотозоны, а также множество других сюрпризов. Прямо на балу будут работать инструкторы, которые смогут быстро обучить всех желающих основным шагам бальных танцев. Вход на бал — по пригласительным билетам, которые вы можете получить бесплатно в Петро-Павловском кафедральном соборе (+375 (29) 652 79 78) или в Гомельском епархиальном управлении (+375 (33) 683 85 38).

Хороших выходных!