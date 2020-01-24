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Пауки, блюз и Рождественский бал. Куда сходить в выходные в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Погода Гомеле в выходные">совсем не радует, и сложно не киснуть, глядя на все эти лужи. Чтобы этого не произошло, мы нашли для вас три лучших события этих выходных в Гомеле. Выбирайте — концерт, выставка или бал?
Магия блюза
Уже сегодня гомельчан порадует группа из Минска EIGHTandOUT. Музыканты играют интерпретации известных и забытых песен Howlin Wolf, John Lee Hooker, Rolling Stones и других.
Мир пауков
На выставке «Удивительный мир пауков» представлены живые экспонаты. Здесь временно обоснуется такое количество различных видов пауков — от карликовых до гигантов — что некоторым может стать не по себе.
Рождественский бал
Программа бала включает два танцевальных отделения, в антрактах участников ожидают фуршет, игры, фотозоны, а также множество других сюрпризов. Прямо на балу будут работать инструкторы, которые смогут быстро обучить всех желающих основным шагам бальных танцев. Вход на бал — по пригласительным билетам, которые вы можете получить бесплатно в Петро-Павловском кафедральном соборе (+375 (29) 652 79 78) или в Гомельском епархиальном управлении (+375 (33) 683 85 38).
Хороших выходных!
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Погода совсем не радует. Трудно не скиснуть глядя на все эти лужи. Чтобы этого не произошло, мы нашли для вас три лучших события этих выходных.
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