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Лукашенко раздал степени доктора наук 18 ученым

24.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора ученым республики. На торжественном собрании глава государства особо подчеркнул, что наука – стратегическая отрасль развития Беларуси.

«Сегодня, как никогда, жизненно важно войти и закрепиться в группе стран – разработчиков, производителей высокотехнологичной и наукоемкой продукции. У нас есть все основания для успешного движения в данном направлении», – сказал Лукашенко.

Научные степени получили 18 человек. В их числе представители медицинских, педагогических, технических, физико-математических, филологических и экономических наук. Президент призвал ученых при фундаментальных исследованиях не забывать о практическом применении их достижений. 26 января отмечается День белорусской науки.



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Президент Беларуси отметил стратегическое значение науки для развития страны.
 
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