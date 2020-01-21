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Певица показала, как выглядит в разных соцсетях, и стало мемом

24.01.2020 17:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская певица Долли Партон недавно отпраздновала свое 74-летие и опубликовала в Instagram фото, на котором показывает, как мог бы выглядеть ее аккаунт в разных соцсетях. Идею вскоре оценили другие звезды, а после — и обычные пользователи, превратившие все в мем.

Вот как выглядит оригинальное фото в Instagram Долли:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dolly Parton (@dollyparton)

Пост собрал несколько сотен тысяч лайков и стал вирусным. На этом фоне другие звезды решили не отставать и опубликовали похожие фото:

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