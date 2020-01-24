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В центр Слуцка забежала косуля. Видеофакт

24.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Дикое животное забрело до Городского парка культуры и отдыха.

Как пояснил случчанин Илья, видео было снято в четверг около 23:00. Молодая косуля стала убегать от машины на улице Виленская, а затем скрылась в направлении больницы.

 
 
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Дикое животное забрело до Городского парка культуры и отдыха, стало убегать от машины по улице Виленская и скрылось в направлении слуцкой больницы.
 
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