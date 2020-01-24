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Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Мариуполем». Первый гол в новом сезоне забил Милевский
Источник материала: Tut.by
На сборах в Турции действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» провело первый контрольный спарринг против украинского «Мариуполя». Подопечные Сергея Ковальчука сыграли вничью с соперником — 2:2.
Брестчане начали игру по схеме 4−2−3−1. Кирилл Печенин и Роман Юзепчук были по краям защиты, Евгений Хачериди и Александр Павловец — в центре.
Опорниками выступили Артем Быков и Сергей Кисляк, ближе к атаке расположились Михаил Гордейчук, Артем Милевский и Элис Бакай.
Денис Лаптев — чистый нападающий. Ворота защищал Сергей Игнатович.
Во время второй 45-минутки на поле были Максим Витус и Олег Веретило на флангах обороны, в центре с Хачериди играл Кики. В опорной зоне вышли Александр Нойок и Владислав Васильев.
Евгений Шевченко, Сергей Кривец и Павел Савицкий действовали ближе к атаке. В нападении играл Всеволод Садовский.
«Мариуполь» открыл счет, но «Динамо» сумело отыграться в первом тайме. В начале второго белорусы вышли вперед, но украинцы быстро сравняли счет.
За игрой с трибун наблюдали тренеры национальной сборной Беларуси во главе с Михаилом Мархелем.
Сбор у «Динамо» продлится до 3 февраля. Команде предстоит сыграть еще с киевским «Динамо», «Слованом» из Братиславы и, возможно, самарскими «Крыльями Советов».
Главный тренер взял на сборы 22 игрока, среди которых есть и вратарь Игнатович, который подписал годичный контракт с командой:
вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович;
защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики;
полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук;
нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.
Трансферы и подписания в межсезонье
В Бресте было
Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский
5 января клуб объявил о
Покинули клуб
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На сборах в Турции действующий чемпион Беларуси по футболу провел первый контрольный спарринг против украинского «Мариуполя».
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