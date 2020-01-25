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Шесть затмений будет в 2020 году. Это рекорд
Источник материала: СТВ
2020 год станет рекордным по количеству затмений. Их будет шесть, рассказали в программе
Астрономы говорят: такое событие – редкость. Следующий год, когда произойдёт четыре лунных затмения, будет через 18 лет.
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2020 год станет рекордным по количеству затмений. Их будет шесть, рассказали в программе «Плюс-минус». Два солнечных: в июне и декабре. И четыре лунных: в январе,...
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