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Шесть затмений будет в 2020 году. Это рекорд

25.01.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

2020 год станет рекордным по количеству затмений. Их будет шесть, рассказали в программе «Плюс-минус»

Два солнечных: в июне и декабре. И четыре лунных: в январе, июне, июле и ноябре.

Астрономы говорят: такое событие – редкость. Следующий год, когда произойдёт четыре лунных затмения, будет через 18 лет.

Шесть затмений будет в 2020 году. Это рекорд

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2020 год станет рекордным по количеству затмений. Их будет шесть, рассказали в программе «Плюс-минус».  Два солнечных: в июне и декабре. И четыре лунных: в январе,...
 
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