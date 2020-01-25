Шесть затмений будет в 2020 году. Это рекорд

Источник материала: СТВ

2020 год станет рекордным по количеству затмений. Их будет шесть, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Два солнечных: в июне и декабре. И четыре лунных: в январе, июне, июле и ноябре.

Астрономы говорят: такое событие – редкость. Следующий год, когда произойдёт четыре лунных затмения, будет через 18 лет.



