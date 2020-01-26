Гордимся! История о том, как кореличские ребята вошли в число стипендиатов Белорусского фонда мира

Источник материала: Полымя

Они – молодые люди, успешные в учебе, победители олимпиад, участники научных конференций и конкурсов, патриотических акций, ребята, отличившиеся в искусстве и спорте.





На минувшей неделе состоялась торжественная церемония вручения стипендий Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» особо одаренным учащимся и студентам, которая была учреждена в 2005 году. За это время более 1600 учащихся и студентов государственных учебных заведений Гродненщины стали ее обладателями. Среди талантливой молодежи есть и наши земляки, которыми район по праву может гордиться.

Юная мирянка Анастасия Ковалевич – очень разносторонняя личность.

– Я увлекаюсь рисованием, фотографией, настольными играми, чтением. Очень люблю животных. Мне нравится путешествовать, посещать музеи, выставки, другие интересные места и узнавать много нового о своей стране, – рассказывает Настя.

Кроме того, Анастасия – постоянная участница олимпиад по русскому, белорусскому и английскому языкам, откуда возвращалась с призовыми местами. Девушка также не пропускает выставки и конкурсы по рисованию, фотографии, чтению стихов.

Настя признается: очень рада оказаться в числе стипендиатов Фонда мира. Это стало для нее стимулом к старанию, новым победам и оставило приятные воспоминания.

– На награждении мне запомнились слова ветерана Великой Отечественной войны Валентины Барановой. Она отметила, что очень хотела бы учиться снова в школе в нынешний век технологий, когда все дороги перед тобой открыты и есть много возможностей показать свои способности и добиться успеха в учебной и творческой деятельностях.

Александр Худницкий из Кореличей не по-детски рассудителен. Парень учится в восьмом классе СШ №1 райцентра и увлекается точными науками. Кроме того, может с гордостью заявить: он в числе лучших. Ведь не каждый сможет достойно выступить в интеллектуальном шоу «Я знаю!».

– С начальной школы мне понравилась математика. У меня хорошо получалось решать все примеры, задачи, – вспоминает Александр. – Не так давно понял, что и физика для меня безумно интересная.

Парень признается, что на уроках физики есть опыты, за которыми не просто интересно наблюдать, – куда интереснее их проводить.

– Запомнился опыт, где мы вырабатывали электричество. Интересно узнать, как проходит ток по цепи, что его проводит, – рассказывает Саша.

С нами Александр поделился секретом: чтобы перебороть волнение, нужно просто не думать о нем, а успокоиться, взять себя в руки и четко идти к своей цели.

Церемонию награждения Александр запомнит надолго.

– Под аплодисменты мы по одному выходили на сцену. Это было немного волнительно, ведь именно сейчас ты не просто гость из района, ты его гордость, ты представляешь свою малую родину.

Елизавета АЙКЯН

Фото предоставлено управлением образования Кореличского райисполкома