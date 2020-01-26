Скоро все будем покрывать зубы лаком: найден новый способ борьбы с кариесом













Об этом сообщается на сайте издательства ACS Publications.





Китайские специалисты под руководством Цюань Ли Ли придумали новый способ борьбы с кариесом. Они модифицировали антимикробный пептид H5, который содержится в слюне человека. Пептидный лак создает на зубах защитную пленку и предохраняет их от бактерий, провоцирующих кариес. По словам ученых, вещество проникает в зубную эмаль и даже восстанавливает ее, привлекая больше ионов кальция.





Специалисты протестировали новую разработку на коренных зубах. Тесты показали, что улучшенная версия пептида на длительный период создает на зубах непроницаемую противомикробную пленку и борется с деминерализацией. Ученые подчеркнули, что покрытие не лечит уже существующий кариес, но способно предотвратить появление нового.