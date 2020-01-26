ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скоро все будем покрывать зубы лаком: найден новый способ борьбы с кариесом

26.01.2020 11:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ученые из медицинского университета китайской провинции Аньхой создали защитное покрытие для зубов, которое предотвращает образование кариеса.




Об этом сообщается на сайте издательства ACS Publications.

Китайские специалисты под руководством Цюань Ли Ли придумали новый способ борьбы с кариесом. Они модифицировали антимикробный пептид H5, который содержится в слюне человека. Пептидный лак создает на зубах защитную пленку и предохраняет их от бактерий, провоцирующих кариес. По словам ученых, вещество проникает в зубную эмаль и даже восстанавливает ее, привлекая больше ионов кальция.

Специалисты протестировали новую разработку на коренных зубах. Тесты показали, что улучшенная версия пептида на длительный период создает на зубах непроницаемую противомикробную пленку и борется с деминерализацией. Ученые подчеркнули, что покрытие не лечит уже существующий кариес, но способно предотвратить появление нового.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из медицинского университета китайской провинции Аньхой создали защитное покрытие для зубов, которое предотвращает образование кариеса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доля российского населения, которое одобряет любую власть просто за то, что она власть, составляет примерно 40%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика