Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем местами - 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем ожидается до 5 градусов тепла.
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Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 27 января
26.01.2020 14:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем местами - 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем ожидается до 5 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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