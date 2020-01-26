ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 27 января

26.01.2020 14:00 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 27 января
Фото из открытых источников

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 27 января В Минске 25 января был побит температурный рекорд 30-летней давности
В понедельник, 27 января, в Беларуси будет преобладать облачная погода. Ночью в отдельных районах возможны небольшие осадки, днем на большей части территории ожидается мокрый снег и дождь. Местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог - гололедица.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем местами - 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем ожидается до 5 градусов тепла.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко колол дрова в деревне Александрия-2. Самое смешное в байнете за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика