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Первый замминистра информации в Ганцевичах “хулиганил” и ломал формат

26.01.2020 18:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый заместитель Министра информации Павел Лёгкий 23 января встретился с учениками СШ №1 г. Ганцевичи в рамках проекта ШАГ – школа активного гражданина. Удивило то, что педагогов и журналистов газет, а кроме местных были спецкорреспонденты областной "Зари" и республиканского издания "Республика", попросили покинуть зал.

Такого поворота событий не ожидали ни журналисты, ни педагоги. Правда, после мероприятия, которое длилось около часа, столько же времени Павел Николаевич уделил и СМИ, пишет 1reg.by

Павел Лёгкий пояснил, что не хотел, чтобы дети стеснялись педагогов или камер журналистов, и, как он выразился, хотел “похулиганить”, поломав формат мероприятия, чтобы школьники чувствовали себя раскованно и встреча прошла действительно в форме открытого диалога.
 
Как сказал гость, не каждый день замминистра приезжает в Ганцевичи. А сидеть на мероприятии, как свадебный генерал, он не хотел бы.

Также Павел Николаевич был удивлён, что встрече со школьниками в Ганцевичах такое активное внимание уделили журналисты разных СМИ. По его словам, в других городах корреспонденты не приходили.

Но и мероприятие в Ганцевичах было организовано в актовом зале, празднично оформленном, что тоже стало для него неожиданностью. Он думал, что будет поскромнее.
 
 
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Первый заместитель Министра информации Павел Лёгкий 23 января встретился с учениками СШ №1 г. Ганцевичи в рамках проекта ШАГ – школа активного гражданина. Удивило...
 
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