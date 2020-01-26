Первый замминистра информации в Ганцевичах “хулиганил” и ломал формат

1reg.by Такого поворота событий не ожидали ни журналисты, ни педагоги. Правда, после мероприятия, которое длилось около часа, столько же времени Павел Николаевич уделил и СМИ, пишет





Павел Лёгкий пояснил, что не хотел, чтобы дети стеснялись педагогов или камер журналистов, и, как он выразился, хотел “похулиганить”, поломав формат мероприятия, чтобы школьники чувствовали себя раскованно и встреча прошла действительно в форме открытого диалога.

Как сказал гость, не каждый день замминистра приезжает в Ганцевичи. А сидеть на мероприятии, как свадебный генерал, он не хотел бы.





Также Павел Николаевич был удивлён, что встрече со школьниками в Ганцевичах такое активное внимание уделили журналисты разных СМИ. По его словам, в других городах корреспонденты не приходили.





Но и мероприятие в Ганцевичах было организовано в актовом зале, празднично оформленном, что тоже стало для него неожиданностью. Он думал, что будет поскромнее.