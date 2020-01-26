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Станет ли декретный отпуск в Беларуси короче? Мнение главы Федерации профсоюзов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал о возможности сокращения декретного отпуска в Беларуси, а также об обеспечении социальных гарантий для матерей в стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Первое – каждый может выбрать для себя и есть право: или оставаться в декретном отпуске, или из него выйти. Второй вопрос – есть гарантия, что за тобой сохраняется рабочее место. Это очень важный вопрос. И третье – у каждого разная жизненная ситуация. У кого-то есть кто-то, кто может посмотреть за ребенком, у кого-то есть доход более высокий. И в обществе все по-разному. И вот как раз эти возможности должны быть у мам, чтобы они полноценно могли рожать детей, осуществлять уход и растить ребенка.
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Новости Беларуси. Глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал о возможности сокращения декретного отпуска в Беларуси, а также об обеспечении...
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