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Коби Брайант - легенда! Вспоминаем лучшие моменты его карьеры
Источник материала: Tut.by
Утром 26 января в Лос-Анджелесе
Брайант погиб при крушении вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами.
В 2018 году в честь 40-летия Коби НБА собрала 40 величайших моментов в карьере защитника: от рекордов до решающих бросков на последних секундах.
Самое время вспомнить, почему Коби Брайант — легенда.
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Утром 26 января в Лос-Анджелесе погиб один из величайших баскетболистов в истории Коби Брайант.
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