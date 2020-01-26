Коби Брайант - легенда! Вспоминаем лучшие моменты его карьеры

Источник материала: Tut.by

Утром 26 января в Лос-Анджелесе погиб один из величайших баскетболистов в истории Коби Брайант.



Reuters

Брайант погиб при крушении вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами.

В 2018 году в честь 40-летия Коби НБА собрала 40 величайших моментов в карьере защитника: от рекордов до решающих бросков на последних секундах.

Самое время вспомнить, почему Коби Брайант — легенда.