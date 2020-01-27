На Харьковской Honda сбила женщину. Перед наездом она успела оттолкнуть коляску с ребенком

Источник материала: Tut.by

Увидев приближающийся автомобиль, мать успела оттолкнуть коляску с ребенком. Малыш не пострадал, об этом сообщает столичная ГАИ.

Наезд произошел 26 января. Водитель на Honda ехал со стороны проспекта Жукова в направлении Бетонного переулка, напротив дома № 67 по улице Харьковской он сбил женщину, которая с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Непосредственно перед наездом, заметив приближающийся автомобиль, женщина оттолкнула от себя коляску с ребенком.

Малыш не пострадал. У его матери — ушиб мягких тканей ноги.

По факту ДТП проводится проверка.