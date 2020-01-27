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На Харьковской Honda сбила женщину. Перед наездом она успела оттолкнуть коляску с ребенком
Источник материала: Tut.by
Увидев приближающийся автомобиль, мать успела оттолкнуть коляску с ребенком. Малыш не пострадал, об этом
Наезд произошел 26 января. Водитель на Honda ехал со стороны проспекта Жукова в направлении Бетонного переулка, напротив дома № 67 по улице Харьковской он сбил женщину, которая с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Непосредственно перед наездом, заметив приближающийся автомобиль, женщина оттолкнула от себя коляску с ребенком.
Малыш не пострадал. У его матери — ушиб мягких тканей ноги.
По факту ДТП проводится проверка.
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Женщина с коляской пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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