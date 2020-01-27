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«Душераздирающие новости». Мировые звезды спорта - о смерти Коби Брайанта

27.01.2020 08:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января в возрасте 41 года. Вертолет, в котором находился баскетболист, разбился в окрестностях города Калабасас (округ Лос-Анджелес). Вместе с ним находилась его 13-летняя дочь и еще 7 человек. Мировые звезды спорта сразу же отреагировали на трагедию, SPORT.TUT.BY собрал их реакцию.


Фото: инстаграм Коби Брайанта

— Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии, — пишет в «Твиттере» Криштиану Роналду.

— У меня нет слов… Скорблю вместе с семьей Коби и его друзьями. Совместное времяпровождение с ним было для меня удовольствием. Нас покинул настоящий гений, — написал в Instagram Лионель Месси.

Нападающий «ПСЖ» Неймар посвятил гол в матче с «Лиллем» памяти погибшего. Бразилец реализовал пенальти на 52-й минуте, после чего показал руками номер Брайанта — 24.



— Коби Брайант… Мой любимый баскетболист… Легенда… Просто не верится… Навсегда в памяти, — написал в своем Instagram капитан сборной России Артем Дзюба.

— Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую в связи с трагичной потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби. Я люблю тебя, и тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту. Мне больно прямо сейчас, — написал в Twitter многолетний партнер по команде Шакил О’Нил.

— Я шокирован трагической новостью о гибели Коби и его дочери Джанны. Словами не описать боль, которую я чувствую. Я любил Коби — он был мне как младший брат. Мы часто общались с ним, и я буду скучать по этим беседам. Он был тяжелым соперником, одним из лучших в этой игре и очень одаренным. Также Коби был прекрасным отцом, который очень любил свою семью и гордился дочерью, которая переняла его страсть к баскетболу. Мои глубочайшие соболезнования его жене Ванессе, клубу «Лейкерс» и фанатам по всему миру, — говорится в заявлении мировой звезды баскетбола Майкла Джордана.

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки также отреагировал на смерть прославленного баскетболиста:

— У нас с Джанет нет слов, чтобы описать шок и печаль в связи с трагической кончиной Кобе Брайанта. Молимся за него и его семью.

— Он был легендой баскетбола и всего мира. Это тяжелая потеря. Мы виделись с ним несколько раз. Он всегда жал мне руку, — приводит The Athletic слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Не прошла мимо трагедии и любительница баскетбола, экс первая ракетка мира Виктория Азаренко, разместив свои соболезнования в сториз Instagram.

 
Теги: Новости
 
 
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Легендарный баскетболист погиб в авиакатастрофе.
 
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