Источник материала: Новости Волковыска

Вместе с баскетболистом в вертолете находились восемь человек, в том числе 13-летняя дочь Брайанта Джайанна, — все они погибли. О причинах катастрофы пока ничего неизвестно.

Очевидцы рассказали, что вертолет начал вертеться в воздухе, после чего он врезался в гору. Они летели в спортивную академию в Таузенд-Оуксе на баскетбольный турнир.

Полиция рассказала, что до места крушения не так просто добраться, а расследование может занять недели. Вокруг зоны крушения ограничили любые полеты в радиусе восьми километров, а также ограничение в полтора километра для наземного транспорта.

Президент США Дональд Трамп написал у себя в твиттере, что Брайант Только начинал свою жизнь. «Он очень любил свою семью и имел сильную страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери Джайанны делает этот момент еще более опустошающим», — отметил он.