В областной больнице появится новый томограф. Оборудование позволит уменьшить время ожидания на обследование.
«Томограф позволит снять нагрузку с имеющегося аппарата и принимать почти вдвое больше пациентов», — отметил заместитель главного врача по технике Гродненской университетской клиники Александр Рагин. С помощью аппарата можно детально исследовать кости, суставы и все внутренние органы. Он позволяет диагностировать различные патологии, в том числе опухоли на ранних стадиях.
Покупку томографа стоимостью около 500 тысяч евро профинансировал Минздрав,