Источник материала: Новости Волковыска

В областной больнице появится новый томограф. Оборудование позволит уменьшить время ожидания на обследование.

«Томограф позволит снять нагрузку с имеющегося аппарата и принимать почти вдвое больше пациентов», — отметил заместитель главного врача по технике Гродненской университетской клиники Александр Рагин. С помощью аппарата можно детально исследовать кости, суставы и все внутренние органы. Он позволяет диагностировать различные патологии, в том числе опухоли на ранних стадиях.