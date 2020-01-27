Председатель Быховского райисполкома Дмитрий МАРТИНОВИЧ встретился с населением

Источник материала: Маяк Преднепровья

Личные встречи председателя районного исполнительного комитета Дмитрия Мартиновича с жителями района продолжаются. На этот раз мероприятие прошло в сельском Доме культуры агрогородка Мокрое с участием председателя Холстовского сельского исполнительного комитета Дмитрия Гудыно, заместителя председателя райисполкома Виктора Агнетова, руководителей структурных подразделений райисполкома, организаций и предприятий района.

Начальник отдела экономики райисполкома Алексей Малашенко рассказал собравшимся об итогах социально-экономического развития района в 2019 году, подчеркнув, что нам есть чем гордиться: выполнены основные прогнозные показатели. Быховщина — край, довольно привлекательный для инвесторов, соответственно, здесь реализуется ряд инвестпроектов, открываются новые торговые объекты и создаются новые рабочие места. В текущем году работа районного исполнительного комитета, его управлений и отделов, сельских исполнительных комитетов, трудовых коллективов предприятий и организаций также будет направлена на решение задач по сохранению и наращиванию экономического потенциала района, недопущению снижения уровня социальной защищенности населения.

Не теряет своей актуальности тема безопасности жизнедеятельности населения. Руководитель Быховского РОЧС Дмитрий Красноперов проанализировал причины пожаров, произошедших на территории района, напомнил основные требования пожарной безопасности и заострил внимание на их обязательном выполнении.

Начальник ОВД райисполкома Виталий Романов рассказал о том, как обезопасить себя и свое имущество. В прошлом году на дорогах района погибли 5 человек. Чтобы не стать участником ДТП, соблюдать Правила дорожного движения обязаны не только водители. Пешеходам также нужно быть внимательными и осторожными. И обязательно обозначить себя и своих детей светоотражающими элементами. Виталий Романов порекомендовал не оставлять без присмотра свое имущество, укрепить дачные дома и нежилые домовладения, куда могут проникнуть злоумышленники. Сотрудник милиции сделал акцент на профилактике бытовой преступности, информационной безопасности при посещении сети Интернет.

В свою очередь, присутствующие на встрече люди озвучили волнующие их вопросы. В частности, была затронута тема благоустройства территории возле частного магазина в агрогородке Мокрое, газификации деревни Трестивец, некоторые другие. Также сельчане попросили по возможности организовать в агрогородок из райцентра дополнительный автобусный рейс в дневное время, поинтересовались перспективой открытия здесь хозяйственного магазина.

В рамках встречи в ходе открытого диалога часть прозвучавших вопросов была разъяснена. Решение тех из них, которые требуют дополнительного изучения, взято на контроль.

Татьяна ЗАРЕМБА.