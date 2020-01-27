Татьяна Кравченко: «Сколько себя помню – всегда пела…»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Напомним, название «Татьянин день» праздник получил в честь святой мученицы Татианы, которая жила в Риме в III веке. Она родилась в богатой, знатной семье христиан, приняла обет целомудрия и стала диакониссой. Свою жизнь посвятила служению церкви, помощи больным и нуждающимся людям. Татиана подверглась гонению со стороны язычников. Император Александр Север приговорил ее и ее отца к смертной казни, которая была приведена в исполнение 12 (25) января. Татиана была возведена в ранг святых мучеников.

В Российской империи Татьянин день изначально праздновали как день образования Московского университета. 12 (25) января 1755 года императрица Елизавета издала указ об учреждении МГУ. В здании университета обосновали домовую церковь святой Татианы. 25 января стал Днем студента, а святая Татиана – покровительницей учащихся высших школ.

Студенты отмечают Татьянин день с особым размахом. Они посещают церковь, ставят святой покровительнице свечу и просят помощи на экзаменах. В университетах, колледжах проходят праздничные концерты, на которых старательным студентам вручают почетные грамоты. Учащиеся собираются в компании, устраивают вечеринки.

А мы беседуем с Татьяной Кравченко, заведующей автоклубом ГУК «Централизованная клубная система Быховского района», —творческим работником, умницей и красавицей.





– При рождении родители хотели назвать меня Зоей, – делится семейными воспоминаниями Татьяна Станиславовна, – но папа, регистрируя новорожденную в ЗАГСе, вдруг дал имя Татьяна. Я этому очень рада, ведь Татьяна – покровительница студентов, молодежи и, поэтому, я в душе всегда молода. И общаюсь больше с молодыми, чем с ровесниками. У молодых «подпитываюсь» энергетикой и позитивом, беру что-то новое, мне с ними интересней, чем со сверстниками. У моего поколения бытовые проблемы «погубили» позитивное отношение к жизни, а молодежь всегда в приподнятом настроении…

Быховчане знают Татьяну Кравченко как солистку народного фольклорного коллектива «Богатуха» при районном центре культуры. Коллектив профессиональный, с удивительно поставленными голосами, богатым народным репертуаром. Обязательный участник всех праздничных районных мероприятий, концертов, театрализованных представлений. В Быховском районе «Богатуха» выступала практически во всех населенных пунктах. С ее творчеством знакомы и жители области.

За преданное отношение к народной песне, душевное исполнение зритель и любит солистку Таню Кравченко. И хоть нет у нее специального музыкального образования, высокий класс исполнительского мастерства дают от природы дарованный голос, врожденный музыкальный слух и беззаветная любовь к народной песне.

– Сколько себя помню – всегда пела: и в детском садике, и в школе, и в училище, и в рабочем коллективе – рассказывает Татьяна Кравченко. – Неизменный участник кружка или группы художественной самодеятельности в школе или детском саду, где я работала. Ведь по специальности я педагог, учитель начальных классов. Как-то на смотре художественной самодеятельности учреждений отдела образования на меня обратили внимание специалисты районного Центра культуры, пригласили «песни петь» в коллектив народной песни. Для меня это стало неким поворотным событием в жизни…

После трехлетнего участия в выступлениях артистов Татьяне Кравченко предложили работу в Центре культуры в должности заместителя директора. И вот уже на протяжении 18 лет трудится на ниве культуры. Работала и методистом по работе с детьми и молодежью, и директором. Кстати, в период ее руководства учреждением культуры, коллектив РЦК был награжден Почетной грамотой райисполкома за творчество.

Татьяна Кравченко обладает богатым внутренним миром, по натуре оптимистка и не впадает в депрессию от навалившихся неудач:

– Я всегда на позитиве, ко всему отношусь оптимистично, – говорит Татьяна Станиславовна. – Счастлива, что у меня есть две дочери, двое внуков – я уже бабушка (смеется). Это приносит радость. Какие бы ни были невзгоды, неприятности в жизни, какие-то преграды – все это преодолевается, главное – в это верить! Живу с верой, с верой в хорошее, прекрасное будущее. Я человек творческий, мне так и надо, иначе не получится…

Глядя на эту приятную, элегантную, хорошо одетую молодую женщину, восхищаешься жизнелюбием носительницы имени Татьяна!

Виктор ЗАЙКИН.