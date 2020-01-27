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Рогозин назвал направления, которые будут развивать "Роскосмос" и Беларусь

27.01.2020 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выделил три приоритетных направления, которые в ближайшей перспективе будут вместе развивать Беларусь и "Роскосмос".

"Первое - это активное вовлечение Национальной академии наук Беларуси в исследования на Международной космической станции. Второе направление - это выбор базовых космических платформ для аппаратов дистанционного зондирования земли. "Роскосмос" заинтересован в том, чтобы не делать каждый аппарат отдельно как уникальный, а наконец-то нащупать возможность серийного их производства. И в этом плане оптико-механические исследования, которые ведутся в Минске, могут стать основой для полезной нагрузки такого рода серийных аппаратов, которые будут делать предприятия "Роскосмоса" совместно с "Пеленгом", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, такие предприятия, как "Интеграл", могут найти свое место в политике импортозамещения, которую "Роскосмос" ведет в настоящее время в части микроэлектроники.

"Это три самых очевидных направления, по которым мы нарастим сотрудничество в ближайшее время", - подчеркнул Рогозин.

Также глава "Роскосмоса" отметил, что белорусский научный потенциал успешно работает на развитие космической отрасли.

"Я с большим уважением отношусь к тому, что сделано в Беларуси за последние годы. На самом деле, у республики нет мощных источников самофинансирования, как скажем, колоссальные полезные ископаемые. Но здесь видно рачительное отношение ко всему, умение жить скромно, но глубоко по сути развивать свою собственную науку. В Беларуси сохраняется главный капитал - человеческий. В стране очень много рукастых, умных, интеллектуально развитых людей, которые точно впишутся в нашу общую работу и мы были бы рады этой совместной работе", - сказал Рогозин.
 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выделил три приоритетных направления, которые в ближайшей перспективе будут вместе развивать...
 
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