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Главное — не поймать краснокнижника, или Что нужно знать о ловле раков в Беларуси

27.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Главное — не поймать краснокнижника, или Что нужно знать о ловле раков в Беларуси

В Белорусском обществе охотников и рыболовов напомнили о правилах ловли раков в Беларуси, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В белорусских водоемах встречаются два аборигенных вида раков – широкопалый и длиннопалый (узкопалый). Первый из них включен в Красную книгу. Его промысловый и любительский лов запрещен.

Для лова узкопалого рака также есть свои правила. Они утверждены Постановлением Совета Министров № 699 (ред. от 24.09.2018).

В соответствии с п. 51 Правил запрещена добыча, заготовка и закупка узкопалого рака в Брестской и Гомельской областях с 20 марта по 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской областях – с 1 апреля по 30 мая. В Витебской – с 10 апреля по 8 июня, а также яйценосных самок и самок с личинками в течение всего года.

Не подлежат лову и раки с длиной тела менее 10,5 см. Запрещен лов с использованием более трех раколовок на человека, с оставлением раколовок без визуального контроля и использованием их в темное время суток. Нельзя использовать осветительные приборы и плавательные средства. Ловить руками в темное время суток тоже против правил. В перечень запрета входит лов с использованием аквалангов и иных орудий добычи диких животных.

Норма добычи раков составляет 2 кг на человека в сутки.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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В Белорусском обществе охотников и рыболовов напомнили о правилах ловли раков в Беларуси, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». В белорусских...
 
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