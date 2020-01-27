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Главное — не поймать краснокнижника, или Что нужно знать о ловле раков в Беларуси
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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В белорусских водоемах встречаются два аборигенных вида раков – широкопалый и длиннопалый (узкопалый). Первый из них включен в Красную книгу. Его промысловый и любительский лов запрещен.
Для лова узкопалого рака также есть свои правила. Они утверждены Постановлением Совета Министров № 699 (ред. от 24.09.2018).
В соответствии с п. 51 Правил запрещена добыча, заготовка и закупка узкопалого рака в Брестской и Гомельской областях с 20 марта по 18 мая. В Минской, Могилевской и
Не подлежат лову и раки с длиной тела менее 10,5 см. Запрещен лов с использованием более трех раколовок на человека, с оставлением раколовок без визуального контроля и использованием их в темное время суток. Нельзя использовать осветительные приборы и плавательные средства.
Норма добычи раков составляет 2 кг на человека в сутки.
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