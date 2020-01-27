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Болгария введет евро до 2023 года

27.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Болгария введет евро до 2023 года

Планы Болгарии войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять евро в качестве официальной валюты в 2023 году «полностью предсказуемы», заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

По ее словам, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард «очень позитивно» воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что «кажется, что в моем зале, где состоятся встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски».

Как отмечает Reuters, Георгиева считает, что вступление в еврозону будет выгодно для страны, обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.

Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровыми государственными финансами и низким уровнем долга, но также является одной из самых бедных и коррумпированных стран-членов ЕС.

https://www.belta.by

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Планы Болгарии войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять евро в качестве официальной валюты в 2023 году «полностью предсказуемы», заявила глава...
 
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