|
Болгария введет евро до 2023 года
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Планы Болгарии войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять евро в качестве официальной валюты в 2023 году «полностью предсказуемы», заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает
По ее словам, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард «очень позитивно» воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что «кажется, что в моем зале, где состоятся встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски».
Как отмечает Reuters, Георгиева считает, что вступление в еврозону будет выгодно для страны, обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.
Болгария, валюта которой уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планы Болгарии войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять евро в качестве официальной валюты в 2023 году «полностью предсказуемы», заявила глава...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)