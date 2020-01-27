В Беларуси проснулись озимые, подснежники и вредители

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рекордно теплая зима в Беларуси. Температура превышает климатическую норму на семь градусов. На полях уже зазеленели озимые. Однако аграриев это не радует. Они уже беспокоятся за будущий урожай, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Такой пейзаж на полях в январе агрономом Владимир Лапытько видит впервые. По его словам, это больше напоминает март. Озимые о «спячке» забыли и начали расти. Сейчас растения начинают понемногу терять питательные вещества. И к календарной весне они могут ослабнуть, будут нуждаться в хорошей подпитке удобрениями. Однако главное опасение – в другом. Если зима все-таки опомнится и столбик термометра резко опустится до минус 18 градусов, растения погибнут. «Снега нет, это вызывает настороженность у агрономов. Никто не знает, что дальше будет. Дай бог, чтобы так все и закончилась и к весне с положительными температурами пришли, чтобы озимые смогли вырасти и дать хороший урожай», – сказал главный агроном Владимир Лапытько.

На сроки уборки озимых январская активность не повлияет. Урожай, как и раньше, будут ждать к концу лета. Однако борьбу за него придется начать уже скоро. Теплая и бесснежная зима разбудила вредителей . Однако плюсовая погода, считают в институте земледелия, еще и повод для экспериментов с ранними сортами. С каждым годом белорусский климат становится ближе к мягкому европейскому. «В связи с более теплыми зимами большие территории может занять озимый ячмень. У нас появились сорта белорусского рапса. Они довольно неплохо зимуют в наших условиях. Сейчас вот селекционную работу ведем по вопросам зимостойкости, промораживание в морозильных камерах», – рассказал заведующий лабораторией научно-практического центра Национальной академии Беларуси по земледелию Виктор Буштевич.

Пока январь продолжает удивлять белорусов. В Ботаническом саду Минска зацвели примулы, весенники в бутонах, вот-вот проклюнутся тюльпаны, даже грибы можно отыскать. Это больше не сказка. Белорусы в январе фотографируют подснежники. Кое-где проснулись комары и пчелы. В Брестской области и вовсе видели журавлей, которые то ли прилетели, то ли не улетали совсем. Да и зачем, если в родных широтах зима морозом больше не пугает.

Чаще всего времена года путают привозные растения, говорят специалисты. Белорусские первоцветы на первые солнечные лучи особо не реагируют, уже знают, что такое тепло часто обманчивое. «Остальные подснежники еще молчат, но уже пошла бутонизация. Возвратные холода им не страшны. Тогда головки пригибаются к земле, и галантусы спокойно переносят понижение температуры в таком состоянии. Как только снег сойдет, они опять распустятся», – отметила научный сотрудник лаборатории цветоводства Минского ботанического сада Ольга Свитковская.

Нынешняя зима в Беларуси может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Синоптики пока прогнозируют плюсовые температуры, но напоминают, что погода непредсказуема. Метели могут обрушиться на республику в любой момент.