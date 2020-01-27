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В аэропорту Нур-Султана из-за непогоды отложены все рейсы, в городе введен режим ЧС

27.01.2020 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В международном аэропорту Нур-Султана отложены все рейсы, в городе введен режим ЧС из-за непогоды, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Казахстана.

"Для обеспечения безопасности и полета в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев все рейсы были отложены на неизвестное время. Скорость ветра достигает 20 м/с, порывы доходят до 24 м/с", - сообщила пресс-служба на странице в Facebook.



В связи с погодными условиями в Нур-Султане объявлен режим ЧС, проинформировал замминистра МВД Юрий Ильин. Причина - проблема своевременной доставки людей к местам проживания и к месту работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами. Там, где имеются затруднения в обеспечении населенных пунктов, также будет объявляться ЧС, пишет БелТА.


По всем направлениям из столицы закрыты трассы, на 27 января для учащихся школ и 1-2 курсов колледжей отменены занятия.

В Нур-Султане 27 января ожидаются снег и метель. Порывы ветра достигнут 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
 
 
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В международном аэропорту Нур-Султана отложены все рейсы, в городе введен режим ЧС из-за непогоды, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Казахстана.
 
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