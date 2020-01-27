Глава ГТК рассказал, как россияне подставляют белорусов с «санкционкой»

Источник материала: Ежедневник



фото: belta.by

По заявлению главы комитета, в основном перемещением санкционной продукцией занимаются российские нарушители, которые приобретают ее в Беларуси и пытаются провезти в РФ по поддельным документам.

В прошлом году объем незаконно перемещаемой продукции, изъятой белорусскими таможенниками, превысил 14 тысяч тонн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу ГТК Юрия Сенько. По этим фактам составлено более шести сотен административных протоколов.

Руководитель комитета рассказал, что в большинстве случаев незаконным перемещением санкционных товаров занимаются россияне. Они приобретают товар на территории Беларуси и по поддельным документам везут ее в Россию.

Последний такой случае произошел 22 января, когда был задержан грузовой автомобиль с фальшивыми российскими номерами. В нем перевозилось 19 тонн груш. При этом у перевозчика имелись документы, согласно которым он транспортировал сухое молоко белорусского бренда «Бабушкина крынка». «Российские нарушители пытаются таким образом подставлять наши субъекты хозяйствования», - резюмировал Сенько.