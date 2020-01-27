И новые виды продукции

Источник материала: Кричевская жизнь

За минувший год в ОАО «Кричевцементношифер» произведен один миллион 435 тысяч тонн цемента. В отпускных ценах продукции произведено на 169,2 миллиона рублей. Темп роста – 111,5 процента. Темп роста по индексу физического объема – 100,6 процента. Уровень использования производственных мощностей – 91,3 процента.

За минувший год удельный вес экспорта в объеме производства составил 28,5 процента. Валютная выручка – 23 миллиона долларов. Прибыль от реализации продукции предприятия – 2,1 миллиона рублей. Рентабельность продаж – 1,2 процента.

Работает предприятие и над освоением новых видов продукции. Так, в четвертом квартале минувшего года в ОАО «Кричевцементношифер» приступили к производству самоуплотняющейся бетонной смеси с карбонатным наполнителем. До начала нынешнего года произведено 9 тысяч тонн новой продукции, которая была направлена на экспорт в Украину. В 2020 году планируют произвес­ти не менее 50 тысяч тонн новой продукции.

Достигнутый рост производительности труда, позволяет повышать заработную плату работников. Так, среднемесячная зарплата по итогам минувшего года составила 1078 рублей. Есть перспективы ее дальнейшего роста.

В ОАО «Кричевцементношифер» на постоянной основе реализуются организационно-технические мероприятия, направленные на экономию энергетических ресурсов. Внед­рение энергоэффективных технологий также позволяет снизить энергетическую составляющую себестоимос­ти, что содействует конкурентоспособности продукции. Целевой показатель по энергосбережению за минувший год составил минус 2,4 процента (задание – минус 2,3 процента).

Д. Владимиров.