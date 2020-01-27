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И новые виды продукции
27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
За минувший год в ОАО «Кричевцементношифер» произведен один миллион 435 тысяч тонн цемента. В отпускных ценах продукции произведено на 169,2 миллиона рублей. Темп роста – 111,5 процента. Темп роста по индексу физического объема – 100,6 процента. Уровень использования производственных мощностей – 91,3 процента.
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За минувший год в ОАО «Кричевцементношифер» произведен один миллион 435 тысяч тонн цемента. В отпускных ценах продукции произведено на 169,2
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