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В Афганистане разбился самолёт: на борту были 83 человека
Источник материала: KYKY>
В Афганистане разбился самолет госавиакомпании Ariana Afghan Airlines,
По первым сообшениям, на борту самолета, летевшего из Кабула в Герат, находились 83 человека. Лайнер рухнул в отдаленном районе. Спасатели, направленные властями провинции Газни, пока не добрались до места авиакатастрофы.
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В Афганистане разбился самолет госавиакомпании Ariana Afghan Airlines, пишет Reuters. Лайнер упал в провинции Газни в центральной части страны. По первым сообшениям, на борту...
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