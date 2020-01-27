В Афганистане разбился самолёт: на борту были 83 человека

Источник материала: KYKY

В Афганистане разбился самолет госавиакомпании Ariana Afghan Airlines, пишет Reuters. Лайнер упал в провинции Газни в центральной части страны.

По первым сообшениям, на борту самолета, летевшего из Кабула в Герат, находились 83 человека. Лайнер рухнул в отдаленном районе. Спасатели, направленные властями провинции Газни, пока не добрались до места авиакатастрофы.

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