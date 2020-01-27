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В СМИ муссируются слухи о задержании директоров всех четырех сахарных заводов

27.01.2020 13:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В СМИ муссируются слухи о задержании директоров всех четырех сахарных заводов

фото: chastnosti.com

По не подтвержденным официально данным, речь идет о директорах Городейского, Слуцкого, Скидельского и Жабинского сахарных комбинатов.

Напомним, что накануне стало известно о задержании директора ОАО «Городейский сахарный комбинат» Михаила Криштаповича. Его вместе с семьей сняли с авиарейса Минск-Мюнхен.

Сегодня появилась информация о задержании руководителей других сахарных комбинатов. «Наша Нива» со ссылкой на SlutskGorod пишет о задержании директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника. По словам очевидцев, в доме Прудника в субботу прошел обыск. Его мобильный телефон недоступен. На предприятии ситуацию не комментируют.

О задержании директора Жабинского завода Виктора Миронова сообщил «Виртуальный Брест», а о задержании руководителя Скидельского комбината -  блогер Nexta. В приемной предприятия «Нашей Ниве» сказали, что Егоров отсутствует на рабочем месте.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По не подтвержденным официально данным, речь идет о директорах Городейского, Слуцкого, Скидельского и Жабинского сахарных комбинатов.
 
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