|
В СМИ муссируются слухи о задержании директоров всех четырех сахарных заводов
27.01.2020 13:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: chastnosti.com
По не подтвержденным официально данным, речь идет о директорах Городейского, Слуцкого, Скидельского и Жабинского сахарных комбинатов.
Напомним, что накануне стало известно о задержании директора ОАО «Городейский сахарный комбинат» Михаила Криштаповича. Его вместе с семьей
Сегодня появилась информация о задержании руководителей других сахарных комбинатов.
О задержании директора Жабинского завода Виктора Миронова сообщил «Виртуальный Брест», а о задержании руководителя Скидельского комбината - блогер Nexta. В приемной предприятия «Нашей Ниве» сказали, что Егоров отсутствует на рабочем месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По не подтвержденным официально данным, речь идет о директорах Городейского, Слуцкого, Скидельского и Жабинского сахарных комбинатов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)