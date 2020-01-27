В СМИ муссируются слухи о задержании директоров всех четырех сахарных заводов

Источник материала: Ежедневник



фото: chastnosti.com

По не подтвержденным официально данным, речь идет о директорах Городейского, Слуцкого, Скидельского и Жабинского сахарных комбинатов.

Напомним, что накануне стало известно о задержании директора ОАО «Городейский сахарный комбинат» Михаила Криштаповича. Его вместе с семьей сняли с авиарейса Минск-Мюнхе н.

Сегодня появилась информация о задержании руководителей других сахарных комбинатов. «Наша Нива » со ссылкой на SlutskGorod пишет о задержании директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника. По словам очевидцев, в доме Прудника в субботу прошел обыск. Его мобильный телефон недоступен. На предприятии ситуацию не комментируют.

О задержании директора Жабинского завода Виктора Миронова сообщил «Виртуальный Брест», а о задержании руководителя Скидельского комбината - блогер Nexta. В приемной предприятия «Нашей Ниве» сказали, что Егоров отсутствует на рабочем месте.