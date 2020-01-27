Вулкан превратил морскую воду в шампанское

Источник материала: Tut.by

Ученые сняли интересное видео у побережья Филиппин в регионе Сода Спрингс: из-за активности подземных вулканов здешняя среда стала похоже на шампанское, причем концентрация углекислого газа зашкаливает. Ролик размещен на YouTube-канале Техасского университета.

В описании видео говорится, что геофизик Баяни Карденас, профессор Техасского университета, нырнул в среду, напоминающую по своим характеристикам шампанское — в регион Сода Спрингс, место с высоким содержанием СО2 у побережья полуострова Калумпанг на Филиппинах.

Причиной является подводный вулкан, который, вероятно, извергает газ из трещины на морском дне не одну тысячу лет. Карденас и его сотрудники установили, что в этом регионе концентрация СО2 в 200 раз превышает концентрацию углекислого газа в атмосфере и потенциально является самой высокой из когда-либо зарегистрированных в природе.