В Мюнхене представлена спортивная коллекция одежды Putin Team

















РИА Новост и сообщили в Минпромторге РФ. Об этоми сообщили в Минпромторге РФ.





При поддержке министерства была организована коллективная экспозиция Russian Outdoor Village. Одним из экспонентов стенда российских производителей стал дизайнер Дмитрий Шишкин, который представил капсульную коллекцию Putin Team.





На выставке показаны аляски, горнолыжный комбинезон, тренерский плащ, анорак, головные уборы, модели street fashion, аксессуары и другие изделия.





Все изделия коллекции были созданы на цифровой фабрике в Екатеринбурге с помощью технологий 3D-моделирования, бесшовного и ультразвукового соединения. Минпромторг указывает, что при разработке и пошиве были использованы инновационные ткани и качественная фурнитура. Материалы прошли испытания в разных климатических зонах с разными нагрузками.



