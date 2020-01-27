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В Мюнхене представлена спортивная коллекция одежды Putin Team
Источник материала: Партизан
Коллекция одежды Putin Team была представлена в Мюнхене на Международной выставке спортивных товаров и технологий ISPO Munich 2020.
Об этом
При поддержке министерства была организована коллективная экспозиция Russian Outdoor Village. Одним из экспонентов стенда российских производителей стал дизайнер Дмитрий Шишкин, который представил капсульную коллекцию Putin Team.
На выставке показаны аляски, горнолыжный комбинезон, тренерский плащ, анорак, головные уборы, модели street fashion, аксессуары и другие изделия.
Все изделия коллекции были созданы на цифровой фабрике в Екатеринбурге с помощью технологий 3D-моделирования, бесшовного и ультразвукового соединения. Минпромторг указывает, что при разработке и пошиве были использованы инновационные ткани и качественная фурнитура. Материалы прошли испытания в разных климатических зонах с разными нагрузками.
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Коллекция одежды Putin Team была представлена в Мюнхене на Международной выставке спортивных товаров и технологий ISPO Munich 2020.
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