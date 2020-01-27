Сведения о крушении пассажирского самолета в Афганистане опровергнуты авиакомпанией

Источник материала: Ежедневник



фото: tass.ru

Сообщалось, что воздушное судно принадлежало афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines и на его борту якобы находились 83 человека. Однако позже поступила информация, что самолет был военным. Какой стране он принадлежал – пока неясно.

Согласно одной из версий, разбившийся самолет мог принадлежать ВВС США, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews. Об этом якобы говорят опознавательные знаки на правом двигателе самолета. Впрочем, кадры с места крушения пока проверяются. Вооруженные силы США начали расследование. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на тот же ролик сообщает, что речь может идти о самолете Bombardier E-11A, который США используют для радиоэлектронной разведки в Афганистане.

Крушение произошло 27 января утром в центральной провинции Газни на территории, подконтрольной радикальному движению "Талибан».

Ранее очевидцы происшествия сообщили, что местные жители извлекли тело пилота, который "был иностранцем". Всего, по некоторым данным, на борту могли находиться 15 человек.