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Сведения о крушении пассажирского самолета в Афганистане опровергнуты авиакомпанией
27.01.2020 17:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
Сообщалось, что воздушное судно принадлежало афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines и на его борту якобы находились 83 человека. Однако позже поступила информация, что самолет был военным. Какой стране он принадлежал – пока неясно.
Согласно одной из версий, разбившийся самолет мог принадлежать ВВС США, пишет
Крушение произошло 27 января утром в центральной провинции Газни на территории, подконтрольной радикальному движению "Талибан».
Ранее очевидцы происшествия сообщили, что местные жители извлекли тело пилота, который "был иностранцем". Всего, по некоторым данным, на борту могли находиться 15 человек.
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Сообщалось, что воздушное судно принадлежало афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines и на его борту якобы находились 83 человека. Однако позже поступила информация,...
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