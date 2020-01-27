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82 нарушения и только два протокола: ГАИ Минской области отработала трассу М4

27.01.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы при отработке трассы М4 в выходные дни выявили 82 нарушения ПДД, но оштрафовали только двоих водителей-бесправников. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

C 24 по 26 января сотрудники ГАИ Минского, Червенского и Березинского районов проводили отработку трассы М4. В результате контроля за дорожным движением инспекторы выявили 82 нарушения ПДД, в том числе 2 по ст. 18.19 КоАП (Управление ТС без прав).

В ГАИ отметили, что по 80-ти нарушениям в соответствии со статьей 9.1 ПИКоАП инспекторы вынесли устные замечания.

ч. 3 ст. 9.1 ПИКоАП Беларуси

Лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Кодексом составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению, при малозначительности совершенного физическим лицом административного правонарушения вправе не начинать административный процесс и освободить такое лицо от административной ответственности, объявив ему устное замечание.

Напомним, ранее министр внутренних дел дал рекомендации сотрудникам ГАИ максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцированно подходить к каждому конкретному случаю.

 
 
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Напомним, ранее министр внутренних дел дал рекомендации сотрудникам ГАИ максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и...
 
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