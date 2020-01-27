82 нарушения и только два протокола: ГАИ Минской области отработала трассу М4

Источник материала: Tut.by

Инспекторы при отработке трассы М4 в выходные дни выявили 82 нарушения ПДД, но оштрафовали только двоих водителей-бесправников. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

C 24 по 26 января сотрудники ГАИ Минского, Червенского и Березинского районов проводили отработку трассы М4. В результате контроля за дорожным движением инспекторы выявили 82 нарушения ПДД, в том числе 2 по ст. 18.19 КоАП (Управление ТС без прав).

В ГАИ отметили, что по 80-ти нарушениям в соответствии со статьей 9.1 ПИКоАП инспекторы вынесли устные замечания.

ч. 3 ст. 9.1 ПИКоАП Беларуси

Лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Кодексом составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению, при малозначительности совершенного физическим лицом административного правонарушения вправе не начинать административный процесс и освободить такое лицо от административной ответственности, объявив ему устное замечание.

Напомним, ранее министр внутренних дел дал рекомендации сотрудникам ГАИ максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцированно подходить к каждому конкретному случаю.