За что Китай может быть благодарен Беларуси

Не так давно в военном разделе китайского портала Sohu вышел материал, автор которого признает, что с технологиями подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) Китаю помогла Беларусь.





По его словам, именно, благодаря Беларуси в Китае удалось создать собственные шасси для ПГРК. Речь идет о различных модификациях китайских ракетных комплексов «Дунфэн».





«Завод по производству таких шасси находится в Беларуси. Эта страна унаследовала военные заводы после распада СССР, унаследовала и технологии создания мобильных пусковых установок. Причем таких технологий определенное время не было даже у России. Она использовала белорусские платформы. Кооперация с Беларусью многое дала китайской военной промышленности при развитии ПГРК.»





Импортировав технологии из Беларуси, Китай тем самым легко решил свои проблемы в сфере создания ПГРК.





«С помощью белорусской ракетной пусковой установки межконтинентальные ракеты нового поколения играют очень важную роль в национальной оборонной промышленности, и теперь Китай освоил технологию пусковых установок отечественного производства. Стоит поблагодарить Беларусь за щедрую помощь.»





Подтверждением того, что белорусские разработки позволили Китаю сделать важный шаг в создании современных мобильных стратегических ракетных комплексов может служить состоявшийся в октябре 2019 года юбилейный военный парад НОАК.





По площади Тяньаньмэнь прошли пятиосные пусковые ракетные установки с баллистическими ракетами DF-17, оснащенными гиперзвуковыми боевыми блоками и стратегическими сверхзвуковыми ракетами большой дальности DF-100.





За ними проследовали шестиосные шасси несущие ракетные комплексы DF-26 и восьмиосные с ракетами межконтинентальной дальности DF-31AG.





На восьмиосном шасси был размещен и самый мощный на сегодняшний день стратегический китайский ПГРК DF-41. 16 таких транспортеров замыкали колонну ракетных комплексов.









Не туда заехали

Как и следовало ожидать, сам факт того, что Китай обогнал Россию в создании собственных многоосных шасси для стратегических ПГРК, вызвал ревнивую реакцию у большинства комментаторов, освещавших пекинский парад.





Конечно в российской армии также имеются прекрасные многоосные шасси под ПГРК. Да вот беда: производятся они в соседней Беларуси, на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ).





И авторы ряда публикаций выразили по этому поводу недоумение: почему подобная техника до сих пор не может выпускаться в России? Ведь уже более десяти лет на Камском автозаводе (ПАО «КамАЗ») ведутся работы по созданию семейства специальных колесных и тягачей (СКШТ) аналогичного назначения под индексом «Платформа-О». Имеющих, благодаря применению электромеханической трансмиссии (ЭМТ), если верить разработчикам, просто фантастические характеристики грузоподъемности, скорости и маневренности.





Частичный ответ на этот вопрос содержится в статье авторитетного автомобильного эксперта, главного редактора сайта «Автомобильный каталог» Александра Привалова «Почему буксует разработка перспективной автотехники», опубликованной в газете «Военно-промышленный курьер» в выпуске № 29 (792) за 30 июля текущего года.





Оказывается еще год назад на форуме «Армия-2018» врио начальника Научно-исследовательского центра автомобильной техники (НИИЦ АТ) 3-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России полковник Вадим Демик заявил, что НИИЦ АТ более не рассматривает применение ЭМТ для военной автотехники ни в ближней, ни в среднесрочной перспективе.





А. Привалов считает такое решением оправданным, поскольку в России на данный момент нет собственных мощных дизельных двигателей, силовой электроники, колесных редукторов и ряда других важнейших автокомпонентов для автотехники с ЭМТ. При этом он задается вопросом: почему ПАО «КамАЗ» продолжало эти разработки, причем по контрактам с Минобороны России? Хотя, если судить по результатам тестов, СКШТ семейства «Платформа-О» проигрывают технике МЗКТ.





От себя добавим, ввиду чрезвычайной уязвимости ЭМТ к воздействию электромагнитного импульса (одного из главных поражающих факторов современного оружия — и не только ядерного), применение такой трансмиссии на ракетном шасси означает его гарантированное уничтожение в условиях реальной войны.





Пилите, они золотые

Согласно информации СМИ, на полигоне НИИЦ АТ идут испытания шасси МЗКТ-79291 (колесная формула 12х12.1) с механической трансмиссией. А в Набережных Челнах продолжаются работы над альтернативным ему образцом из линейки специальных машин «Платформа-О» КамАЗ-78509 (12х12.1) с ЭМТ. И сравнение результатов не в пользу изделия Камского автозавода:





снаряженная масса МЗКТ-79291 примерно на 10 т меньше, чем снаряженная масса КамАЗ-78509;





грузоподъемность МЗКТ-79291 приблизительно на 10 т выше, чем





грузоподъемность КамАЗ-78509;





надежность МЗКТ-79291 оказалась выше ожидаемой, в то время как у КамАЗ-78509 тяговые электродвигатели, электроника, другие узлы и оборудование многократно выходили из строя в ходе испытаний.





Возьмем на себя смелость предположить, что свою роль здесь сыграла та самая коррупционная составляющая, без которой в сегодняшней России никакие дела не делаются. Эту версию подтверждают и факты, приведенные тем же А. Приваловым.





Из материалов проверки Военного прокуратура Московского гарнизона следует, что в 2015 году между Минобороны России и ПАО «КамАЗ» заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ.





Заместитель начальника НИИЦ АТ 3-го ЦНИИ МО РФ, будучи осведомленным, что их цель в полном объеме не достигнута, весной 2017 года подписал акт приемки второго этапа работ, что послужило основанием для его оплаты. Ущерб, причиненный Минобороны России, превысил 181 млн. рублей.





Материалы проверки военный прокурор гарнизона направил в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).





Но ведь безрезультатные работы по теме «Платформа» ведутся с 2008 года и сумма выделенных на нее средств оценивается в 300 млн. долларов.





Из всего изложенного следует непреложный вывод: на создание боеспособного СКШТ потребуются России дополнительные годы и десятки (если не сотни) млн. долларов. И все это время российские ракетчики, скорее всего, будут использовать белорусские СКШТ.





Если только какой-нибудь форс-мажор (например чрезвычайная нужда в средствах) не заставит президента Александра Лукашенко продать МЗКТ России.









Так кто тут братья

Что касается китайцев, то своими нынешними успехами в области создания ПГРК Поднебесная, как уже говорилось выше, обязана Беларуси. В 1998 году в городе Сиогань (провинция Хубэй) было организовано совместное китайско-белорусское предприятие Sanjiang-Volat Special Vehicle Co.,LTD. по изготовлению многоосных колесных тягачей и шасси различного назначения грузоподъемностью от 20 до 75 тонн.





Учредителями СП с капиталом в 52,2 млн. юаней выступили с белорусской стороны Минский завод колесных тягачей, доля которого в уставном фонде составила 30%, с китайской стороны — аэрокосмическая корпорация China Sanjiang Space Industry Group Co. в лице 100-процентной «дочки» — той самой Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle Co., Ltd (ее доля в уставном фонде составляет 70%). МЗКТ внес свой вклад технологической документацией и комплектующими, китайцы — денежными средствами.





В соответствии с уставными документами, в первые пять лет работы 70% комплектующих на конвейер СП должен был поставлять МЗКТ. В последующем долю белорусских компонентов предполагалось снизить до 30%. Правда, известные своим непревзойденным талантом копирования китайцы план быстро перевыполнили.





Превзошли они и намеченный рубеж по грузоподъемности, и оговоренную область применения изделий. Она сегодня гораздо шире, чем записанная в учредительных документах. Ведь China Sanjiang Space Industry Group Co., помимо всего прочего, является и производителем баллистических ракет как гражданского, так и военного назначения.







