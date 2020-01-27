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Киевское «Динамо» разгромило брестское «Динамо» на сборе в Турции

27.01.2020 18:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сборах в Турции действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» провело второй контрольный спарринг против киевского «Динамо». Команда Сергея Ковальчука была бита со счетом 0:3.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

В первом тайме на поле у брестчан вышли Павел Павлюченко, Олег Веретило, Евгений Хачериди, Габи Кики, Максим Витус, Сергей Кисляк, Александр Нойок, Павел Савицкий, Михаил Гордейчук, Артем Милевский и Элис Бакай.

В первом тайме дублем в ворота Павлюченко отметился Йосип Пиварич. У брестчан, пожалуй, был один неплохой момент, когда Михаил Гордейчук хлестко пробил по воротам киевлян, но голкипер Георгий Бущан отразил его.

Первый гол:

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Второй гол:

Открыть/скачать видео (687.04 КБ)

Во втором тайме на поле у брестчан вышли Кирилл Печенин, Александр Павловец, Олег Веретило, Максим Шевченко, Артем Быков, Владислав Васильев, Роман Юзепчук, Всеволод Садовский и Денис Лаптев.

Рисунок игры немного изменился, брестчане стали больше владеть мячом, но забить не смогли, а пропустили третий гол. Отличился Миккель Дуэлунд.

Напомним, что первый спарринг против «Мариуполя» закончился со счетом 2:2.

Сбор у «Динамо» продлится до 3 февраля. Команде предстоит сыграть еще с братиславским «Слованом» и, возможно, самарскими «Крыльями Советов».

Главный тренер взял на сборы 22 игрока, среди которых есть и вратарь Игнатович, который подписал годичный контракт с командой:

вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович;

защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики;

полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук;

нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.

Трансферы и подписания в межсезонье

В Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года. В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.

Покинули клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ, и лучший вратарь Беларуси прошлого сезона Александр Гутор, который перешел в «Шахтер».

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Во втором спарринге на сборах в Турции брестское «Динамо» проиграло киевским одноклубникам.
 
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