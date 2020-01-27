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Киевское «Динамо» разгромило брестское «Динамо» на сборе в Турции
Источник материала: Tut.by
На сборах в Турции действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» провело второй контрольный спарринг против киевского «Динамо». Команда Сергея Ковальчука была бита со счетом 0:3.
В первом тайме на поле у брестчан вышли Павел Павлюченко, Олег Веретило, Евгений Хачериди, Габи Кики, Максим Витус, Сергей Кисляк, Александр Нойок, Павел Савицкий, Михаил Гордейчук, Артем Милевский и Элис Бакай.
В первом тайме дублем в ворота Павлюченко отметился Йосип Пиварич. У брестчан, пожалуй, был один неплохой момент, когда Михаил Гордейчук хлестко пробил по воротам киевлян, но голкипер Георгий Бущан отразил его.
Первый гол:
Второй гол:
Во втором тайме на поле у брестчан вышли Кирилл Печенин, Александр Павловец, Олег Веретило, Максим Шевченко, Артем Быков, Владислав Васильев, Роман Юзепчук, Всеволод Садовский и Денис Лаптев.
Рисунок игры немного изменился, брестчане стали больше владеть мячом, но забить не смогли, а пропустили третий гол. Отличился Миккель Дуэлунд.
Напомним, что
Сбор у «Динамо» продлится до 3 февраля. Команде предстоит сыграть еще с братиславским «Слованом» и, возможно, самарскими «Крыльями Советов».
Главный тренер взял на сборы 22 игрока, среди которых есть и вратарь Игнатович, который подписал годичный контракт с командой:
вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович;
защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики;
полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук;
нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.
Трансферы и подписания в межсезонье
В Бресте было
Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский
5 января клуб объявил о
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Во втором спарринге на сборах в Турции брестское «Динамо» проиграло киевским одноклубникам.
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