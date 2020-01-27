Студенты СНГ и Китая отправились по местам боевой славы Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты стран СНГ отправились в «Звездный поход». Эта акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Свой первый день каникул более трех сотен студентов и преподавателей начинают со «Звездного похода» по местам боевой славы Беларуси. В этом году акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для будущего историка Евгения Формаго это уже третий поход. Говорит, попасть в «звездные» ряды с каждым годом все сложнее, берут только лучших. Имеют значение и оценки в зачетке, и активность в жизни университета.

«Для меня «Звездный поход», в первую очередь, это память. Память о годах войны. Больше всего мне запомнилась встреча с ветеранами в Осиповичах. Мы общались с ветеранами, которые действительно воевали. И концерт для них был самым душевным событием», – сказал студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Евгений Формаго.

В Парке Победы у памятного знака воинам-освободителям Беларуси – студенты, преподаватели и дипломаты стран СНГ. В «Звездном походе» по местам боевом славы когда-то был и министр образования Игорь Карпенко.

«Стартовали мы в Толочине, а завершали поход в Березино – такой большой круг. Как сейчас помню, что была очень суровая зима, мы были на лыжах. Но содержание этих мероприятий остается практически неизменным», – рассказал Карпенко.

Этой традиции больше полувека. Схема маршрута первого похода напоминала звезду, отсюда и название. Сейчас акция интернациональная: ее поддержали студенты из России, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Китая.

«С первых дней войны в Беларусь было отправлено 35 тысяч узбекских героев. И мы знаем, что в Вилейском районе захоронены узбекские бойцы», – сказал студент Ташкентского государственного педагогического университета Нодирбек Мородов.

«Я ведь будущий историк. И мы в нашем институте занимаемся сохранением памяти тех сибиряков, которые погибли в Беларуси», – отметил студент Новосибирского педагогического института Андрей Николенко.



За пять дней студенты возложат цветы к братским могилам во всех областях страны. А еще соберут землю с памятных мест в такие холщовые мешочки. 9 мая эти капсулы заложат в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Здесь уже хранится земля из стран, где сражались и погибли белорусы.

За время акции студенты встретятся с участниками Великой Отечественной войны. Окажут им необходимую помощь, запишут их воспоминания о событиях того времени и, конечно, поблагодарят за подвиг.

