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Студенты СНГ и Китая отправились по местам боевой славы Беларуси
27.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Студенты стран СНГ отправились в «Звездный поход». Эта акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Свой первый день каникул более трех сотен студентов и преподавателей начинают со «Звездного похода» по местам боевой славы Беларуси. В этом году акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для будущего историка Евгения Формаго это уже третий поход. Говорит, попасть в «звездные» ряды с каждым годом все сложнее, берут только лучших. Имеют значение и оценки в зачетке, и активность в жизни университета.
В Парке Победы у памятного знака воинам-освободителям Беларуси – студенты, преподаватели и дипломаты стран СНГ. В «Звездном походе» по местам боевом славы когда-то был и министр образования Игорь Карпенко.
Этой традиции больше полувека. Схема маршрута первого похода напоминала звезду, отсюда и название. Сейчас акция интернациональная: ее поддержали студенты из России, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Китая.
«С первых дней войны в Беларусь было отправлено 35 тысяч узбекских героев. И мы знаем, что в Вилейском районе захоронены узбекские бойцы», – сказал студент Ташкентского государственного педагогического университета Нодирбек Мородов.
«Я ведь будущий историк. И мы в нашем институте занимаемся сохранением памяти тех сибиряков, которые погибли в Беларуси», – отметил студент Новосибирского педагогического института Андрей Николенко.
За время акции студенты встретятся с участниками Великой Отечественной войны. Окажут им необходимую помощь, запишут их воспоминания о событиях того времени и, конечно, поблагодарят за подвиг.
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За пять дней студенты возложат цветы к братским могилам во всех областях страны, встретятся с ветеранами Великой Отечественной.
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