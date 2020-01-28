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Рынок «Поле чудес» переезжает, но остается в Ждановичах
Источник материала: Tut.by
Торговый городок «Лебяжий» в ближайшие дни окажется на новом месте в Таборах. Однако часть рынка останется в Ждановичах. Объясняем, где теперь будет расположена барахолка «Поле чудес», а где — вещевые ряды.
С 28 января рынок «Поле чудес» работает на новом месте, он переехал чуть вперед и теперь находится на бывшей автостоянке напротив стройгипермаркета Mile — это вблизи конечной остановки «ТД Ждановичи».
Количество торговых мест на площадке под блошиный рынок увеличили с 229 до 272, столики для продавцов уже расставили.
В долгосрочной перспективе «Поле чудес» переедет в Таборы, но это случится, только когда начнется реконструкция улицы Тимирязева.
А часть вещевого рынка переезжает через улицу Тимирязева — предпринимателям выделили места возле зданий «Мир моды — 1» и «Мир моды — 2».
Через несколько дней ожидается переезд всего торгового городка «Лебяжий» в деревню Таборы, что в восьми километрах от МКАД. А пока
Напомним, в начале 2018 года президент
BNK Holding — крупный инвестор в недвижимость Минска, компания построила бизнес-центры Galileo, Rubin Plaza, SilverTower.
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Барахолка «Поле чудес» немного изменила локацию, а часть вещевого рынка переехала на противоположную сторону улицы Тимирязева.
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