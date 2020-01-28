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Выставка «ГРАНЬ» Аркадия Стёпина открылась в Галерее Савицкого
28.01.2020 09:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Художественной галерее Михаила Савицкого начала работу персональная выставка художника Аркадия Стёпина «ГРАНЬ». На выставке представлено более 80 живописных и графических работ, которые были созданы в период с 1978 года по настоящее время.
Картины, которые экспонируются на выставке, впервые представлены широкой публике – до этого они 30 лет не покидали квартиры живописца. За эти годы Аркадий успел сменить десятки профессий, получить звание народного мастера Беларуси и в то же время остаться преданным своему творческому пути.
Уникальными работы делает не только их содержание, но и то, в каких условиях они писались. На протяжении пятнадцати лет художник живет с серьезной болезнью зрения – глаукомой. Большинство графических работ, представленных на выставке, было создано им в 2019 году в состоянии серьёзных ограничений по зрению.
Выставка «ГРАНЬ» открылась по инициативе дочери Аркадия – Анастасии Степиной. «Сколько себя помню, восхищаюсь работами отца. Я в них жила с рождения, потому что наша квартира – это как домашняя галерея, где все стены заняты его живописью и графикой. Это первая персональная выставка папы, раньше он не обращался к попыткам ее организовать, было не до этого – был занят вопросами существования семьи, – делится детскими воспоминаниями Анастасия. – Для меня организация папиной выставки была чем-то похожим на мечту, которая потом превратилась в цель, а сейчас – реальность. Мы надеемся, что люди захотят прийти и посмотреть на творчество, потому что оно очень самодостаточное, непохожее на другое, и каждый найдет в нем что-то интересное – неважно, будет это положительный или отрицательный отзыв, это все равно однозначно родит какую-то эмоцию».
Следует отметить, что работы художника давно вышли за пределы Беларуси. Картины Степина находятся в частных коллекциях России, Бельгии, Финляндии, Швеции и Германии.
Выставочный проект «ГРАНЬ» пробудет в художественной галерее до девятого февраля включительно. По выходным - 1, 2,8 и 9 февраля – А. Стёпин приглашает всех желающих
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В Художественной галерее Михаила Савицкого начала работу персональная выставка художника Аркадия Стёпина «ГРАНЬ». На выставке представлено более 80 живописных и...
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