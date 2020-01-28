Ожидая новогодних праздников, мы всегда надеемся на чудо. А есть люди, которые живут, ничего не ожидая от завтрашнего дня. Они, конечно, верят в чудеса, но уже меньше. Ждут подарков, но все реже. И хотя всех счастливыми не сделаешь, но подарить немного радостных мгновений тем, кто рядом, — в наших силах.

Второй год в нашем городе существует художественная студия «Yellow Room» (Желтая комната). И многие смолевичане уже успели ее посетить. Желание создать студию родилось спонтанно. Она, в основном, рассчитана на взрослую аудиторию — людей, которые приходят отдохнуть и отвлечься от рабочих будней. Мы встречаемся не только для рисования, но и для приятного общения и новых знакомств, и всегда с нетерпением ждем очередной встречи.

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