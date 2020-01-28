Ключевой задачей, стоящей перед Смолевичским райисполкомом, является защита прав и законных интересов граждан, проживающих на территории района, создание условий для свободного и достойного развития личности. Успешное решение этой задачи во многом зависит от того, насколько эффективно действует система работы с населением, поэтому особое внимание направлено на своевременное разрешение вопросов, волнующих население, организацию бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения, соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.

Об этом шла речь во время проведения очередного заседания Смолевичского районного исполнительного комитета, на котором был рассмотрен вопрос “О реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 года №2 “О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата и повышения качества обеспечния жизнедеятельности населения”.

Как отметила управляющий делами райисполкома Ирина Александровна Кононович, в районе ведется целенаправленная работа по дебюрократизации как органов государственного управления, так и районных служб и организаций. От этого зависит степень доверия граждан местной власти.

За 2019 год в райисполком поступило 765 обращений граждан и юридических лиц, что на 25 процентов меньше, чем в 2018 году. Значительно снизилось количество письменных обращений, обращений из вышестоящих организаций. Вместе с тем, на 51 процент возросло число повторных обращений, электронных обращений.

В связи с нарушением порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, заявлений по рассмотрению административных процедур в 2019 году к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц райисполкома.

В общей структуре обращений, поступивших в райисполком, лидируют вопросы жилищно-коммунального хозяйства. По объективным причинам сохраняют свою актуальность вопросы ремонта дорог, благоустройства и водоснабжения, ремонта жилфонда, газификации, землепользования и др.

-В районе принят ряд мер, позволяющий создать широкую возможность для живого общения граждан с руководством, представителями юридических лиц. Для этого организованы личные приемы, “горячая линия”, “прямые телефонные линии”, —отметила управляющий делами.—Принципиальная оценка руководством района дается фактам нарушений порядка рассмотрения обращений граждан.

В своем решении Смолевичский райисполком наметил ряд мероприятий, которые направлены на дальнейшую реализацию требований Директивы Президента Республики Беларусь №2.

Подготовила М.МЕРКУЛЬ.