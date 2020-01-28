В сети следы не замести. За жестокое видео в соцсетях могут оштрафовать

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В погоне за лайками и новыми подписчиками, некоторые пользователи соцсетей забывают, что законы реального мира распространяются и на виртуальный. Есть и те, кто и вовсе не знает об их существовании. Так, например, в декабре прошлого года в сети появился видеоролик, в котором молодой человек изо всех сил бросает белого кота об асфальт.

Удар очень сильный – об этом можно судить по звучному шлепку, раздавшемуся после падения животного. После того, как кот убежал, юноша рассмеялся прямо в кадре. Вместе с ним веселились и те, кто снимал это на камеру.

Данное видео вызвало возмущение пользователей Сети. Личность молодого человека удалось установить – он является учащимся лицея г. Костюковичи. По данному факту Костюковичским РОВД проводится проверка, действиям нарушителя будет дана правовая оценка.

За жестокое обращение с животными в Беларуси предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В зависимости от последствий или повторности за такое грозит наказание — от общественных работ или штрафа до года лишения свободы.

Наказание может ожидать и того, кто снимал и распространял ролик. Если в результате проверки будет дано заключение, что сюжет пропагандирует насилие и жестокость, автора могут привлечь к ответственности по статье 17.8 Кодекса об административных правонарушениях.

Однако бывает и наоборот, когда выложенные в Сеть данные, напротив, помогают установить более полную картину случившегося.

Так, 11 января, сотрудниками отдела внутренних дел Лидского райисполкома, в ходе мониторинга сети интернет был установлен факт противоправных действий на территории одного из предприятий, которое располагается в промышленной зоне по улице Толстого. Об этом сообщается на сайте редакции «Лідскай газеты» .

Рабочие привязали корову к грузовику за ногу, животное упало, старалось подняться, но машина потащила его по асфальту.

– На место происшествия нами был организован выезд следственно-оперативной группы. По факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка, – отметил начальник Лидского РОВД Дмитрий Уляшко. – Также на данный момент устанавливаются свидетели произошедшего.



Представитель силовых структур также призвал граждан, располагающих информацией по данному инциденту, обратиться в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102.

А о том, что очевидцы произошедшего имеются, говорят сами за себя снятое видео и размещение его в сети интернет. Возможно, помощь этих людей будет неоценимой в установлении более полной картины случившегося.

А как вы считаете, стоит ли снимать и выкладывать в Сеть подобные видеоматериалы?