Беларусь давно не стояла на повестке дня в Европарламенте. И вот опять

Белсат . Про Британию, Ливию, Иран, Россию, про изменение климата и про беженцев… Беларусь уже давно не стояла на повестке дня в Европейском парламенте. Вопросы накопились, и главные – все же пробились на европейскую трибуну: это безопасность БелАЭС, состояние правового общества в стране и будущее белорусско-российской интеграции. Что привезли в Брюссель белорусы – в сюжете





Курс на расширение сотрудничества с Беларусью Объединенная Европа обозначила в 2015 году. Владимир Путин накануне аннексировал Крым.





Европа сплотилась для защиты величайшей ценности: независимости стран – соседей России. Санкции, введенные против белорусского государства за неуважение к правам человека внутри страны, отошли на второй план, их заменили партнерские программы – в бизнесе, экологии, образования. Независимость все же попала под угрозу.





Угроза независимости за последний год наметилась столь остро, как не звучало с середины 1990-х. Об этом европейские политики знают, но белорусские – знают лучше, ведь это они выходят на улицу с плакатами в защиту суверенитета от России.





Депутат Верховного Совета XII и созыва, оппозиционный политик, директор центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько отметил в Брюсселе, что сейчас – неплохой момент для диалога с Лукашенко:





«Белорусско-российские отношения переживают кризис, который проявляется в «войнах». Есть кремлевская стратегия, направленная на то, чтобы пакетом подписать 31 дорожную карту, чтобы следующим шагом стало совершенствование около 700 правовых документов, и это будет означать переход Беларуси на правовую базу Российской Федерации».





Хорошая новость , по мнению политика, что Лукашенко занял линию обороны, которую грозит перейти, когда давление Путина усилиться. Во-первых – может перекрыть транзит нефти через Беларусь. Во-вторых, может не продлить срока аренды двух военных баз. В-третьих – выйти из созданного президентом России ЕАЭС.





Продолжает Анатолий Лебедько, центр «Европейский диалог»: «Ну и четвертое – это торможение запуска БелАЭС».









Европа готова поставлять нефть в Беларусь и… не заинтересована в запуске атомной электростанции, построенной по российской технологии, которая должна работать на российском ядерном топливе.





Наибольший противник – Литва, что и не удивительно: реакторы – под литовской границей. Как Вильнюс ни боролся против строительства БелАЭС, станция почти готова к запуску.





Комментирует министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс:





«Во-первых, этой станции не должно быть. Но если эта работа почти завершается, то призываем максимально выполнять рекомендации, не наши национальные, а от международных организаций, Эспоо-комитета, и по результатам стресс-тестов, которые проводились. Беларуси нужно создать план действий и выполнять его».





Глава литовской дипломатии ранее был послом Литвы в Беларуси. Накануне он отмечал, что литовские политики даже немного преувеличивают с тоном, поднимая проблему российского атома из Беларуси, что может навредить инвестиционному климату страны.





Лукашенко на фоне споров с Путиным также упоминает о необходимости искать инвесторов и новые рынки сбыта. Для этого нужно улучшать имидж страны и начинать – с политической составляющей, отметил в Брюсселе еще один белорусский делегат.





В этом году очередные – президентские выборы, а прошлогодние парламентские (и все, кроме первых выборов президента независимой Беларуси) западный мир не признавал прозрачными и справедливыми.









Говорит Александр Силков, компания наблюдения «Право выбора»:





«Евросоюз может помочь, если он более принципиально будет ставить вопрос независимости и выборов. На встречах нужно говорить не о практических, экономических темах, а о более принципиальных – независимости и открытых честных выборах».





Круг замыкается на вопросах выборов, которые европейское сообщество громко поднимало до событий в Крыму и на Донбассе. И на какие подзакрыла глаза в недалеком 2014 году. Представители гражданского общества Беларуси напомнили, что эти проблемы никуда не делись. Надеются – на практический ответ.







