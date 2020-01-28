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«С наукой в будущее»: среди победителей в областной конференции — ганцевичские школьники

28.01.2020 10:34 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

25 января в Березе прошла областная конференция (конкурс исследовательских работ) учащихся «С наукой в будущее». Для защиты исследовательских работ по результатам отборочного этапа было приглашено шесть учащихся из Ганцевичского региона.

«С наукой в будущее»: среди победителей в областной конференции — ганцевичские школьники

По решению жюри Дипломом I степени награждены Алиса Власова, учащаяся 9 «А» класса ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководители Г.И. Омельянович, Л.В. Омельянович) и Анна Князская, учащаяся 11 класса ГУО «СШ №1 г. Ганцевичи», обучающаяся ГУО «Ганцевичский РЦДЮТ» (руководитель Н.А. Петрученя).

Отличный результат показали и учащиеся 10 класса ГУО «Гимназия г. Ганцевичи», обучающиеся ГУО «Ганцевичский РЦДЮТ» Дарья Барановская и Маргарита Барановская (руководитель Н.А. Петрученя). Исследовательская работа гимназисток была удостоена Дипломом II степени.

С областной конференции «С наукой в будущее» с Дипломом III степени вернулись Роман Лелес, учащийся 11 класса ГУО «Куковская СШ» (руководитель М.М. Климовец) и Анна Тихая, учащаяся 10 «Б» класса ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель М.В. Новик).

Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов!

По информации отдела по образованию Ганцевичского райисполкома

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25 января в Березе прошла областная конференция (конкурс исследовательских работ) учащихся «С наукой в будущее». Для защиты исследовательских работ по
 
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