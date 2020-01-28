Экспорт туруслуг Гродненской области в Латвию в 2019 году возрос в полтора раза

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области отмечается увеличение экспорта туристических услуг в страны Балтии, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

Повышенное внимание уделяется диверсификации экспорта туристических услуг. Пока еще высока доля туристов из России, однако все больше приезжает гостей из других стран, например, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.»Их привлекаетвозможность посещать наш регион без визы. Видим, что тот же рынок стран Балтии для нас очень перспективен. В частности, темп роста экспорта туруслуг в Литву в 2019 году составил 137% (около $737 тыс.), экспорт услуг в Латвию возрос по сравнению с 2018 годом в 1,5 раза до $238 тыс. И потенциал этого направления далеко не исчерпан», — отметила Татьяна Лидяева. Она подчеркнула, что все популярней становится медицинский и оздоровительный туризм. Возможностей для развития данного направления стало больше: с ноября 2019 года вся территория Гродненской области стала доступна для группового посещения без виз при следовании по туристическому маршруту. До 15 суток увеличен и срок пребывания безвизовых туристов.

«Важно максимально продвигать регион на зарубежных рынках. В ближайшее время, в частности, Гродненская область — это санатории, турфирмы, работающие в сфере приема гостей, — представит свой туристический потенциал на отдельном стенде на международной выставке-ярмарке туризма Balttour 2020, которая с 31 января по 2 февраля будет проходить в Риге», — рассказала Татьяна Лидяева. Кроме того, отдельная презентация региона запланирована в посольстве Беларуси в Латвии.

Активно ведется работа по продвижению туристического потенциала Гродненской области и на других направлениях. В частности, туристические фирмы региона в феврале примут участие в воркшопе в Польше, где ознакомят потенциальных клиентов и партнеров с возможностями отдыха в Гродненской области.

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