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Неизвестные расстреляли авто у здания суда в США. Пострадали четыре человека

28.01.2020 13:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в штате Коннектикут: ранения получили четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные расстреляли авто у здания суда в США. Пострадали четыре человека

Инцидент произошёл у здания суда. Неизвестные открыли огонь по припаркованной машине из автомобиля.

Неизвестные расстреляли авто у здания суда в США. Пострадали четыре человека

По предварительным данным, пострадавшие не были случайными жертвами. Их доставили в больницу. О задержании нападавших на данный момент ничего не известно. Ведётся расследование.

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Новости США. Стрельба в штате Коннектикут: ранения получили четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл у здания суда....
 
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