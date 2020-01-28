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Неизвестные расстреляли авто у здания суда в США. Пострадали четыре человека
Источник материала: СТВ
Новости США. Стрельба в штате Коннектикут: ранения получили четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл у здания суда. Неизвестные открыли огонь по припаркованной машине из автомобиля.
По предварительным данным, пострадавшие не были случайными жертвами. Их доставили в больницу. О задержании нападавших на данный момент ничего не известно. Ведётся расследование.
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Новости США. Стрельба в штате Коннектикут: ранения получили четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл у здания суда....
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